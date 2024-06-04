Коли воля сильніша за тіло: на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

Саме під таким гаслом проводилися ці змагання — майже половина їх учасників, попри стан здоров’я, й зараз захищають Україну
У Києві протягом трьох днів — з 30 травня по 2 червня, проходили П’яті Національні Ігри Нескорених 2024. В них взяли участь 329 ветеранів та ветеранок з усієї України, які продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Майже половина учасників, попри свій стан здоров’я, й зараз захищають Україну.
Цього року відбір до команди, яка представить Україну на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану виповнилося 20 років, а найстаршому — 68!
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У цих змаганнях взяли участь військовослужбовці та ветерани й ветеранки російсько-української війни, які отримали травми, поранення та захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Вони є прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.
Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів.
За результатами національних змагань протягом місяця оберуть 35 ветеранів, які у лютому 2025 року поїдуть до Канади представляти Україну.
На відбіркових змаганнях ветерани змагалися у 9 видах адаптивного спорту:
У більшості змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту.
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Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» буде розповідати протягом цього тижня у серії неймовірних відео та фоторепортажів. Варто зазначити, що серед учасників Ігор Нескорених було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками. Проте, усі вони відчайдушно боролися за перемогу.
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До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, ці репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.
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