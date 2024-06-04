У селі під Кременчуком водій влетів у паркан

Сьогодні, 4 червня, близько 19.20 у селі Садки поблизу Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію стало відомо із соціальних мереж.
За попередньою інформацією, водій позашляховика на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням та влетів у паркан.
На місці працюють правоохоронці для оформлення усіх відповідних матеріалів. Інформації про потерпілих чи стан водія наразі немає.
Нагадаємо, учора на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.
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