У селі під Кременчуком водій влетів у паркан

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Сьогодні, 4 червня, близько 19.20 у селі Садки поблизу Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію стало відомо із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, водій позашляховика на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням та влетів у паркан.

На місці працюють правоохоронці для оформлення усіх відповідних матеріалів. Інформації про потерпілих чи стан водія наразі немає.

Нагадаємо, учора на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.