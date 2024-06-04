Завтра кременчужани відчують магнітні бурі: як вони впливають на здоров’я

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 135

Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я

5 червня Землю накриє чергова потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

Завтра К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне 5. У дні потужних магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я — частіше бувати на свіжому повітрі, уникати стресу, перевтоми та підвищених розумових і фізичних навантажень.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.