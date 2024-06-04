У середу графіки погодинного відключення світла діятимуть впродовж усього дня

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У разі перевищення лімітів можливі також і аварійні відключення світла

Завтра, 5 червня, у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть впродовж усієї доби. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Ліміти у використанні світла застосовуватимуть як для побутових, так і для промислових споживачів. У разі перевищення лімітів можливе застосування графіків аварійних відключень.

Нагадаємо, ознайомитися із періодичністю та тривалістю відключення світла для кожної черги можна за посиланням. Дізнатися, до якої черги відноситься ваш будинок, можна у переліку адрес.