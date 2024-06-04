На Полтавщині судили старшокласника від якого завагітніла дівчинка

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Чутівський районний суд визнав винним учня 11 класу Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради винним у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Внаслідок інтимних стосунків потерпіла завагітніла. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 30 травня.

У вироку вказано, що статевий акт був добровільним. Сталося це у червні 2023 року. За словами обвинуваченого, він «кохає потерпілу, має намір одружитися з нею». До цього вони зустрічалися близько одного року, а познайомилися в школі. Факт народження сина сприймає позитивно, «дуже його любить. У скоєному розкаявся».

Одинадцятикласник знав вік потерпілої. У дівчинки народився син і, як стало відомо з судового рішення, передчасно народжена.

— Потерпіла не бажає, щоб обвинувачений поніс покарання у виді позбавлення волі за скоєне кримінальне правопорушення, — йдеться у вироку.

Мати дівчини не знала, що пара мала інтимні стосунки. Ліцеїст отримав 3 роки іспитового строку.

Нагадаємо, що з 2019 року «віком згоди» в Україні вважається 16. Займатися сексом з людиною, молодшою 16 років, навіть за згодою, заборонено. Громадяни, які досягли 18-річного віку за добровільний секс з партнером молодшим 16-ти можуть отримати до 5 років обмеження/позбавлення волі. А особа від 14 років за добровільний секс з партнером молодшим 14 років, може отримати від 5 до 10 років, а якщо секс був з проникненням — від 8 до 15 років позбавлення волі.