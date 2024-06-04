Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині судили старшокласника від якого завагітніла дівчинка

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Обвинувачений хоче одружитися з потерпілою

Чутівський районний суд визнав винним учня 11 класу Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради винним у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Внаслідок інтимних стосунків потерпіла завагітніла. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 30 травня.

У вироку вказано, що статевий акт був добровільним. Сталося це у червні 2023 року. За словами обвинуваченого, він «кохає потерпілу, має намір одружитися з нею». До цього вони зустрічалися близько одного року, а познайомилися в школі. Факт народження сина сприймає позитивно, «дуже його любить. У скоєному розкаявся».

Одинадцятикласник знав вік потерпілої. У дівчинки народився син і, як стало відомо з судового рішення, передчасно народжена. 

— Потерпіла не бажає, щоб обвинувачений поніс покарання у виді позбавлення волі за скоєне кримінальне правопорушення, — йдеться у вироку.

Мати дівчини не знала, що пара мала інтимні стосунки. Ліцеїст отримав 3 роки іспитового строку.

Нагадаємо, що з 2019 року «віком згоди» в Україні вважається 16. Займатися сексом з людиною, молодшою 16 років, навіть за згодою, заборонено. Громадяни, які досягли 18-річного віку за добровільний секс з партнером молодшим 16-ти можуть отримати до 5 років обмеження/позбавлення волі. А особа від 14 років за добровільний секс з партнером молодшим 14 років, може отримати від 5 до 10 років, а якщо секс був з проникненням — від 8 до 15 років позбавлення волі.

ПО ТЕМІ:

Жителя Кременчуцького району обвинувачують у зґвалтування 13-річної сестри дружини

0
Автор: Телеграф Джерело фото: pixabay.com
Теги: суд зґвалтування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх