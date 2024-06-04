Фотофакт: у небі над Кременчуком з'явилася веселка

Сьогодні, 4 червня, близько 17.20 у небі над Кременчуком з’явилася веселка. Своїми фотографіями із журналістами «Кременчуцького Телеграфа» поділилися читачі.
Спочатку небо затягнуло сірими дощовими хмарами, кілька разів лунали звуки грому, а потім над містом розкинулася райдуга.
Раніше веселку у Кременчуці бачили наприкінці березня.
Нагадаємо, до кінця доби і на завтра у Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, а подекуди — й град.
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