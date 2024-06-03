«Воля сильніша за тіло»: у Києві відбулися Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 157

Загалом 329 учасників та учасниць з усієї України протягом трьох днів демонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. До 12.00 3 червня діяв режим «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення Ігор Нескорених

П’яті Національні Ігри Нескорених проходили з 30 травня до 2 червня у Києві. В них взяли участь 329 ветеранів та ветеранок з усієї України, які продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло! До речі, майже половина з них, попри стан здоров’я, зараз захищають Україну у лавах її Сил оборони.

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Цього року відбіркові змагання до команди, яка представить Україну на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом. У цих змаганнях взяли участь військовослужбовці та ветерани й ветеранки російсько-української війни, незалежно від попереднього спортивного досвіду, які отримали травми, поранення та захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Вони є прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі.

Ветерани та військовослужбовці представляли кожну область України. Найбільше було з Дніпропетровщини, але навіть майже повністю окуповану Луганщину представляли три мужніх чоловіки. Цьогоріч у національних змаганнях взяв участь також представник Фінляндії, який воював на фронті, захищаючи Україну.

Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому, Олексію Баландіну — 68!

За результатами національних змагань оберуть 35 ветеранів, які у лютому 2025 року поїдуть Invictus Games Vancouver Whistler 2025 до Канади представляти Україну. Протягом червня спеціальна комісія визначить склад української команди на Іграх Нескорених 2025.

Ветерани з Полтавщини

Серед учасників змагань були троє військовослужбовців та 10 ветеранів з Полтавської області, з них двоє — з Кременчука. Зокрема, срібний призер Ігор Нескорених 2023, фінал яких проходив у Дюссельдорфі, військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Євгеній Кірейонок. Нагадаємо, у Німеччині він виборов друге місце в естафеті з плавання.

Кременчужанин Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених виборов срібло в естафеті з плавання

До речі, минулого року в Національних Іграх Нескорених брали участь лише три ветерани з Полтавщини, а цього року їх кількість збільшилася до 13!

Учасники відбіркових Національних змагань Ігор Нескорених 2024 з Полтавської області:

Євгеній Кірейонок — військовослужбовець;

Олексій Василюк — військовослужбовець;

Юрій Омельяненко — військовослужбовець;

Максим Гулій;

Олександр Калашников;

Максим Колісник;

Олександр Краснович;

Віктор Крук;

Олександр Масюк;

Олександр Мормуль;

Артем Погорілий

Сергій Сліпченко;

Ярослав Шаркий.

Хрест Пошани членам національної збірної на Іграх Нескорених та 12 порожніх стільців

На відкритті змагань їх учасників привітали виконувач обов’язки міністра у справах ветеранів України, колишній командир батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Порхун, в. о. міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, а також керівники ветеранських організацій та фондів.

Перед початком урочистостей ветеранське зібрання вшанувало хвилиною мовчання усіх загиблих за Україну та згадали про 12 учасників минулих Ігор Нескорених, які загинули у боях з російськими окупантами після початку повномасштабного вторгнення. Для них залишили порожніми один ряд стільців з іменними футболками Ігор Нескорених 2024.

А потім вітали та нагороджували членів національної збірної України на Іграх Нескорених, які відбулися у Дюссельдорфі (Німеччина) у вересні 2023 року. Ці змагання стали найуспішнішими за всю історію участі української команди в Invictus Games. Українські ветерани здобули на них 34 медалі, з них 12 золотих, 14 срібних на 8 бронзових.

Усіх членів збірної 2023 року нагородили відзнакою Міністра оборони України «Хрест Пошани».

Зважаючи на різні умови тренування, можливості підготовки та різний вік, організатори відбіркових змагань Ігор Нескорених 2024 не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен з них отримав медалі, як символ того, що здобув свою особисту перемогу, адже кожен учасник виступав з гідністю, самовіддано пройшов через усі випробування Ігор Нескорених, виправдавши гасло, розміщене на їх футболках: «Воля сильніша за тіло».

В яких видах спорту змагалися ветерани

На відбіркових змаганнях 329 ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та військовослужбовиць змагалися у 9 видах адаптивного спорту:

легка атлетика (біг на 100 м, 200 м, 400 м, 1500 м, штовхання ядра, метання диска);

велоспорт (індивідуальна гонка на 5 км);

плавання (на 50 та 100 м);

волейбол сидячи;

баскетбол на кріслах колісних;

пауерліфтинг;

веслування на тренажерах;

стрільба з лука

настільний теніс.

У більшості змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту. Понад половина учасників випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше, а дозволялося виступати їм не більш ніж у трьох видах спорту.

Військовий з Кременчука взяв участь в Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання

Як проходили змагання «Кременчуцький Телеграф» розповість цього тижня у серії дивовижних відео та фоторепортажів. Варто зазначити, що серед учасників було 15 спортсменів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками.

Проте, усі вони на рівних боролися з іншими учасниками за перемогу та демонстрували високі результати.

До речі, 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань.

Про Ігри Нескорених

Invictus Games були започатковані у 2014 році принцом Гаррі та вперше пройшли у Лондоні. Україна долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто (Канада). У 2022 році українська збірна виборола на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) 16 медалей.

Перші в історії зимові гібридні Ігри Нескорених у Вістлері та Ванкувері (Канада) відбудуться 8-16 лютого 2025 року. У цих Іграх братиме участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.

Учасники Invictus Games Vancouver Whistler 2025 змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних. Крім того, вперше в історії Ігор Нескорених будуть змагання по зимовим адаптивним видам спорту, включаючи гірські та бігові лижі, сноуборд, біатлон, скелетон та керлінг на кріслах колісних.

Фундація Ігор Нескорених на цих іграх збільшила квоту для української команди з 25 до 35 учасників.