Військовий з Кременчука взяв участь у Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання

Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Кременчук, Україна, Світ, Спорт, Допомога військовим

Військовий з Кременчука взяв участь у Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 274

 

У Львові провели наймасштабніші Ігри Нескорених, в яких взяли участь ветерани війни з інвалідністю з 24-х областей України

Минулими вихідними, 29-30 квітня, у Львові відбулись Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених. Цей відбір до національної збірної, яка восени поїде до Дюссельдорфу на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games 2023, став наймасовішим за усі роки. На змагання приїхала рекордна кількість учасників – 223 військовослужбовці та ветерана війни з інвалідністю з 24-х областей України.

 

Кожен учасник Ігор Нескорених має свою унікальну історію, своїм прикладом надихає, своїми діями показує, що неможливе – можливо, та доводить, що ніяка бойова травма не може зламати сильного духу.

Впродовж двох днів змагань ветерани війни випробовували себе у 9 видах спорту. Першого дня нескорені ветерани змагались у пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. У другий день вони змагалися з плавання, стрільби з лука, велоспорту, настільного тенісу та волейболу сидячі.

 

У цьогорічних Іграх Нескорених взяв участь ветеран війни з Кременчука майор Євгеній Кірейонок, який вдруге звільнився зі ЗСУ 5 років тому, а на початку 2022 року втретє добровільно пішов на військову службу. Тоді, під час проходження військово-лікарської комісії у військкоматі, Євгеній скрив свою інвалідність та потрапив на бойову посаду до 71-ої окремої єгерської бригади. У складі цієї бригади він воював на Київщині, звільняв від окупантів Харківщину, обороняв Донеччину.

Цей 53-річний ветеран пройшов чимало – свого часу служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, що колись дислокувалася у Кременчуці. У 90-х роках минулого століття під час скорочення ЗСУ звільнився з військової служби вперше. Коли у 2014 році почалася російська-українська війна він повернувся до армії. У 2015 році перебував у зоні АТО в складі 5 БТГр 81-ї окремої аеромобільної бригади. У складі 36-ої окремої бригади морської піхоти захищав Широкине під Маріуполем. У 2018-му звільнився зі служби за станом здоров’я - МСЕК визнала його інвалідом внаслідок війни 2-ої групи.

Майора Євгенія Кірейонка відрядили з 71-ої бригади на Ігри Нескорених, де він представляв Полтавщину та брав участь у змаганнях з плавання і веслуванні на тренажерах.

 

За його словами, з Полтавщини у цьогорічних змаганнях взяли участь лише троє ветеранів. Щоб наступного року на Іграх Нескорених Полтавщину представляли більше нескорених ветеранів Євгенія призначили координатором по відбору учасників.

Тож охочі долучитися до змагань Ігри Нескорених у 2024 році можуть звертатися до ветерана. Поки можемо надати лише адресу його електронної пошти - e7369@meta.ua.

 

- Змагання Ігри Нескорених – це не про результати чи медалі. Насамперед це реабілітація інвалідів війни, спілкування, підняття їх духу. Це свідчення незламності нашої нації. Коли бачиш, як хлопці біжать на протезах так, що їх не здогониш – це вражає. Тож запрошую усіх ветеранів війни, які мають інвалідність, звертатися, обирати вид спорту та готуватися до наступних змагань. Вікових обмежень на них немає. Якщо потрібна допомога у пересуванні, то можна залучати члена родини. Держава оплачує проїзд та проживання, у тому числі й до Дюссельдорфу, - пояснив Євгеній Кірейонок.

До речі, у липні 2020 року в Кременчуці він брав участь у колективному запливі по Дніпру на 5 км.

Довідково

Invictus Games започатковані у 2014 році принцом Гаррі та вперше були проведені в Лондоні. Україна вперше долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто (Канада). Минулого року українська збірна виборола на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) 16 медалей.

Ігри Нескорених 2023 відбудуться у Дюссельдорфі (Німеччина) з 9 по 16 вересня. Україну на них представлятимуть 24 спортсмени з-поміж військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали травми, захворювання та поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.

Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон

 

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: змагання ветерани інваліди Ігри нескорених Ігри воїнів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:

Кременчук, Україна, Світ, Спорт, Допомога військовим

Військовий з Кременчука взяв участь у Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 274

 

У Львові провели наймасштабніші Ігри Нескорених, в яких взяли участь ветерани війни з інвалідністю з 24-х областей України

Минулими вихідними, 29-30 квітня, у Львові відбулись Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених. Цей відбір до національної збірної, яка восени поїде до Дюссельдорфу на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games 2023, став наймасовішим за усі роки. На змагання приїхала рекордна кількість учасників – 223 військовослужбовці та ветерана війни з інвалідністю з 24-х областей України.

 

Кожен учасник Ігор Нескорених має свою унікальну історію, своїм прикладом надихає, своїми діями показує, що неможливе – можливо, та доводить, що ніяка бойова травма не може зламати сильного духу.

Впродовж двох днів змагань ветерани війни випробовували себе у 9 видах спорту. Першого дня нескорені ветерани змагались у пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. У другий день вони змагалися з плавання, стрільби з лука, велоспорту, настільного тенісу та волейболу сидячі.

 

У цьогорічних Іграх Нескорених взяв участь ветеран війни з Кременчука майор Євгеній Кірейонок, який вдруге звільнився зі ЗСУ 5 років тому, а на початку 2022 року втретє добровільно пішов на військову службу. Тоді, під час проходження військово-лікарської комісії у військкоматі, Євгеній скрив свою інвалідність та потрапив на бойову посаду до 71-ої окремої єгерської бригади. У складі цієї бригади він воював на Київщині, звільняв від окупантів Харківщину, обороняв Донеччину.

Цей 53-річний ветеран пройшов чимало – свого часу служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, що колись дислокувалася у Кременчуці. У 90-х роках минулого століття під час скорочення ЗСУ звільнився з військової служби вперше. Коли у 2014 році почалася російська-українська війна він повернувся до армії. У 2015 році перебував у зоні АТО в складі 5 БТГр 81-ї окремої аеромобільної бригади. У складі 36-ої окремої бригади морської піхоти захищав Широкине під Маріуполем. У 2018-му звільнився зі служби за станом здоров’я - МСЕК визнала його інвалідом внаслідок війни 2-ої групи.

Майора Євгенія Кірейонка відрядили з 71-ої бригади на Ігри Нескорених, де він представляв Полтавщину та брав участь у змаганнях з плавання і веслуванні на тренажерах.

 

За його словами, з Полтавщини у цьогорічних змаганнях взяли участь лише троє ветеранів. Щоб наступного року на Іграх Нескорених Полтавщину представляли більше нескорених ветеранів Євгенія призначили координатором по відбору учасників.

Тож охочі долучитися до змагань Ігри Нескорених у 2024 році можуть звертатися до ветерана. Поки можемо надати лише адресу його електронної пошти - e7369@meta.ua.

 

- Змагання Ігри Нескорених – це не про результати чи медалі. Насамперед це реабілітація інвалідів війни, спілкування, підняття їх духу. Це свідчення незламності нашої нації. Коли бачиш, як хлопці біжать на протезах так, що їх не здогониш – це вражає. Тож запрошую усіх ветеранів війни, які мають інвалідність, звертатися, обирати вид спорту та готуватися до наступних змагань. Вікових обмежень на них немає. Якщо потрібна допомога у пересуванні, то можна залучати члена родини. Держава оплачує проїзд та проживання, у тому числі й до Дюссельдорфу, - пояснив Євгеній Кірейонок.

До речі, у липні 2020 року в Кременчуці він брав участь у колективному запливі по Дніпру на 5 км.

Довідково

Invictus Games започатковані у 2014 році принцом Гаррі та вперше були проведені в Лондоні. Україна вперше долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто (Канада). Минулого року українська збірна виборола на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) 16 медалей.

Ігри Нескорених 2023 відбудуться у Дюссельдорфі (Німеччина) з 9 по 16 вересня. Україну на них представлятимуть 24 спортсмени з-поміж військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали травми, захворювання та поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.

Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон

 

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: змагання ветерани інваліди Ігри нескорених Ігри воїнів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх