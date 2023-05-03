Військовий з Кременчука взяв участь у Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 274

У Львові провели наймасштабніші Ігри Нескорених, в яких взяли участь ветерани війни з інвалідністю з 24-х областей України

Минулими вихідними, 29-30 квітня, у Львові відбулись Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених. Цей відбір до національної збірної, яка восени поїде до Дюссельдорфу на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games 2023, став наймасовішим за усі роки. На змагання приїхала рекордна кількість учасників – 223 військовослужбовці та ветерана війни з інвалідністю з 24-х областей України.

Кожен учасник Ігор Нескорених має свою унікальну історію, своїм прикладом надихає, своїми діями показує, що неможливе – можливо, та доводить, що ніяка бойова травма не може зламати сильного духу.

Впродовж двох днів змагань ветерани війни випробовували себе у 9 видах спорту. Першого дня нескорені ветерани змагались у пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. У другий день вони змагалися з плавання, стрільби з лука, велоспорту, настільного тенісу та волейболу сидячі.

У цьогорічних Іграх Нескорених взяв участь ветеран війни з Кременчука майор Євгеній Кірейонок, який вдруге звільнився зі ЗСУ 5 років тому, а на початку 2022 року втретє добровільно пішов на військову службу. Тоді, під час проходження військово-лікарської комісії у військкоматі, Євгеній скрив свою інвалідність та потрапив на бойову посаду до 71-ої окремої єгерської бригади. У складі цієї бригади він воював на Київщині, звільняв від окупантів Харківщину, обороняв Донеччину.

Цей 53-річний ветеран пройшов чимало – свого часу служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, що колись дислокувалася у Кременчуці. У 90-х роках минулого століття під час скорочення ЗСУ звільнився з військової служби вперше. Коли у 2014 році почалася російська-українська війна він повернувся до армії. У 2015 році перебував у зоні АТО в складі 5 БТГр 81-ї окремої аеромобільної бригади. У складі 36-ої окремої бригади морської піхоти захищав Широкине під Маріуполем. У 2018-му звільнився зі служби за станом здоров’я - МСЕК визнала його інвалідом внаслідок війни 2-ої групи.

Майора Євгенія Кірейонка відрядили з 71-ої бригади на Ігри Нескорених, де він представляв Полтавщину та брав участь у змаганнях з плавання і веслуванні на тренажерах.

За його словами, з Полтавщини у цьогорічних змаганнях взяли участь лише троє ветеранів. Щоб наступного року на Іграх Нескорених Полтавщину представляли більше нескорених ветеранів Євгенія призначили координатором по відбору учасників.

Тож охочі долучитися до змагань Ігри Нескорених у 2024 році можуть звертатися до ветерана. Поки можемо надати лише адресу його електронної пошти - e7369@meta.ua.

- Змагання Ігри Нескорених – це не про результати чи медалі. Насамперед це реабілітація інвалідів війни, спілкування, підняття їх духу. Це свідчення незламності нашої нації. Коли бачиш, як хлопці біжать на протезах так, що їх не здогониш – це вражає. Тож запрошую усіх ветеранів війни, які мають інвалідність, звертатися, обирати вид спорту та готуватися до наступних змагань. Вікових обмежень на них немає. Якщо потрібна допомога у пересуванні, то можна залучати члена родини. Держава оплачує проїзд та проживання, у тому числі й до Дюссельдорфу, - пояснив Євгеній Кірейонок.

До речі, у липні 2020 року в Кременчуці він брав участь у колективному запливі по Дніпру на 5 км.

Довідково

Invictus Games започатковані у 2014 році принцом Гаррі та вперше були проведені в Лондоні. Україна вперше долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто (Канада). Минулого року українська збірна виборола на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) 16 медалей.

Ігри Нескорених 2023 відбудуться у Дюссельдорфі (Німеччина) з 9 по 16 вересня. Україну на них представлятимуть 24 спортсмени з-поміж військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали травми, захворювання та поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.