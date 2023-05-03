Поліція встановлює особу померлої жінки, яку знайшли у Кременчуці

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Особливі прикмети: на верхній щелепі – 4 зуби із жовтого металу (інші відсутні), на лівій нозі – шрам (в ділянці стопи, з внутрішнього боку)

Поліція встановлює особу жінки, тіло якої виявили 28 квітня у Кременчуці, на вулиці Велика набережна. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Прикмети померлої: на вигляд 60 – 70 років, зріст 160 – 165 см, середньої статури, волосся коротке русяве із сивиною. Була одягнена у спортивні сині штани, сорочку байкову у чорно-білу клітинку, спортивну шапку світло-сірого кольору з етикеткою червоного кольору. Поряд знаходились жіночі чорні чоботи до колін 39-го розміру.

Особливі прикмети: на верхній щелепі – 4 зуби із жовтого металу (інші відсутні), на лівій нозі – шрам (в ділянці стопи, з внутрішнього боку).

Якщо у вас є інформація, що допоможе встановити особу невідомої, повідомте до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції за номерами: 0981899944, 0974518893, або 102.

Нагадаємо, що 28 квітня, у Кременчуці біля сміттєвих контейнерів знайшли труп жінки.