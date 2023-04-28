У Кременчуці біля сміттєвих контейнерів знайшли труп жінки (доповнено)

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28 квітня близько 11.00 на Першому Занасипі у Кременчуці на вулиці знайшли труп.

Зі слів очевидців, знайшов його двірник.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група національної поліції. Особа померлого поки не встановлена.

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За повідомленням пресслужби поліції, правоохоронців викликав двірник, який повідомив про виявлене тіло біля сміттєвих баків на вул. Велика Набережна. Поліція розпочала розслідування умисного вбивства.

На місці події працюють оперативники та слідчі обласного управління поліції та Кременчуцького райуправління, а також спеціалісти-криміналісти, кінологи та судово-медичні експерти.

За інформацією слідчих, загиблою є жінка. На даний час правоохоронці встановлюють її особу. Тіло невідомої направили на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті. Окрім того, тривають заходи щодо встановлення очевидців події.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.