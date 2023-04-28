Веслувальник Тарас Кузик завоював нагороди на Кубку України з веслування на байдарках

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

24-28 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Такого рівня змагання тут проводять уперше. Ці змагання відбіркові до збірної України, комплектування екіпажів для участі в міжнародних змаганнях, відбору молодих перспективних спортсменів. Переможці братимуть участь у головних міжнародних стартах, на яких буде відбір до Олімпійських ігор.

Захід об’єднав понад 400 спортсменів. Вони представляють 27 команд із 21 області України.

Серед учасників – заслужені майстри спорту України, 18 майстрів спорту України міжнародного класу та 105 майстрів спорту України. Вихованець КДЮСШ №1 Тарас Кузик у складі збірної команди Полтавської області на дистанції С-1 1000 м посів ІІІ місце, на дистанції С-2 500 м посів ІІ місце. Вітаємо Тараса та його особистого тренера Дмитра Сабліна.