Що сьогодні подешевшало на АЗС Кременчука та Полтавщини та які ціни на пальне 28 квітня

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Дизельне пальне сьогодні подешевшало на АЗС одного з операторів ринку

У п'ятницю, 28 квітня, ціни на автомобільне пальне на більшості заправок Кременчука та Полтавщини не змінилися. Втім, один з операторів знизив вартість дизельного пального на 1 грн за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 28.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 0,00 0% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,47 0,00 0% Дизельне пальне 45,65 -0,11 -0,243% Газ автомобільний 21,97 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 28.04.2023 р.