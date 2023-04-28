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Надзвичайні новини

Скоїв ДТП та поїхав з місця події: у Кременчуці патрульні затримали порушника

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 417

 

Чоловік виявився п'яним

27 квітня на проспекті Свободи сталася ДТП без травмованих. Повідомила пресслужба патрульної поліції.

Заявник повідомив, що водій автомобіля Hyundai Tucson пошкодив його автівку Mitsubishi lancer та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Інспектори виявили розшукуваного водія на Кварталі 297.

Спілкуючись з 46-річним громадянином, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди.

На керманича поліцейські склали адмінматеріали:

  • протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
  • протокол за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП;
  • протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП.

Рішення по справі прийматиме суд.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ст.130 патрульна поліція
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