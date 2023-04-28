Скоїв ДТП та поїхав з місця події: у Кременчуці патрульні затримали порушника

27 квітня на проспекті Свободи сталася ДТП без травмованих. Повідомила пресслужба патрульної поліції.
Заявник повідомив, що водій автомобіля Hyundai Tucson пошкодив його автівку Mitsubishi lancer та поїхав з місця події у невідомому напрямку.
Інспектори виявили розшукуваного водія на Кварталі 297.
Спілкуючись з 46-річним громадянином, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди.
На керманича поліцейські склали адмінматеріали:
Рішення по справі прийматиме суд.
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