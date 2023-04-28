Ліцеїстка з Кременчука Надія Обревко перемогла на Всеукраїнській олімпіаді з біології

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 371

Учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Надія Обревко перемогла на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з біології. Про це повідомляє департамент освіти нашого міста.

Фінальний етап олімпіади проходив в онлайн-форматі та складався з двох турів. За перемогу боролись 145 учасників зі всієї України.

За результатами розгляду журі Надія Обревко виборола третє місце серед переможців олімпіади.

Як Надія розповіла «Телеграфу», до змагань вона готувалася зі своєю вчителькою Іриною Бабко протягом тижня:

— Ми виділили тиждень. Ми в принципі й так на уроках біології спілкуємося, у нас класні уроки. І з цього пішла моя любов до біології, тому що була гарна вчителька. Я і надалі з нею працюю.

Всеукраїнська олімпіада з біології проходила онлайн у ліцеї №10 «Лінгвіст» впродовж двох днів (у суботу та неділю), Надія приходила зі своїм ноутбуком. У перший день була теоретична частина — «випробування» тривало 2,5 години та складалося зі 120 тестів трьох рівнів – А (40 тестів), Б (60), В (20). А другий день містив практичні завдання трьох турів, які треба було загалом вирішити за три години. За словами школярки, перший день для неї став важчим, ніж другий.

— Я навіть чесно скажу, не на всі тести у рівні Б давала відповіді, адже часу було замало, чи може то я не така швидка була. Після тестів групи А я перейшла до тестів групи В, адже вони складніші, і там більше балів дадуть. Я прийшла додому така змучена, сиджу і думаю: «Боже, що воно взагалі буде завтра?!» Почала шукати у книжках, проходити минулорічні тести. Наче підготувалася... На наступний день я була більш задоволена, ніж у день теоретичного туру. Практичний тур у мене пройшов успішніше, на все я відповіла повністю. Мені більш сподобалося, хоча завдання були високого рівня, не всі зі шкільної програми. Можливо, я загартованіша була на наступний день.

У практичних завданнях серед іншого потрібно було визначити, з якими резусами не можуть народитися діти у батьків з певними групами крові. Також у кожному турі практичних завдань учасники дивилися відео з різними бактеріями, і треба було визначити, якими саме.

На наше запитання, чи могла вона користуватися «Гуглом», Надія відповіла, що такої змоги не було, адже за учасниками приглядали вчителі.