Мер Віталій Малецький показав, який вигляд мають укриття у школах Кременчука

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 580

Адрес навчальних закладів, де саме облаштували ці сховища, він не назвав

Міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці показав, який вигляд мають укриття у школах Кременчука. Проте адрес навчальних закладів, де саме облаштували сховища, він не назвав, бо кременчуцька влада це приховує.

— Готуємо навчальні заклади до безпечного навчання офлайн. Наразі проведено ремонти ще у двох школах. Укриття обладнано генераторами, є водопостачання, санвузли та аварійне освітлення, — написав мер.

Він додав, що ці укриття будуть також використовувати для захисту вихованців розташованих поряд дитячих садків. А в неурочний час, у разі повітряних тривог, тут можуть знайти захист і мешканці прилеглих мікрорайонів.

Нагадаємо, міський голова пообіцяв, що з 1 вересня у Кременчуці відкриються усі школи та працюватимуть у змішаному режимі.