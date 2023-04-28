Мер Віталій Малецький показав, який вигляд мають укриття у школах Кременчука

Міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці показав, який вигляд мають укриття у школах Кременчука. Проте адрес навчальних закладів, де саме облаштували сховища, він не назвав, бо кременчуцька влада це приховує.
Він додав, що ці укриття будуть також використовувати для захисту вихованців розташованих поряд дитячих садків. А в неурочний час, у разі повітряних тривог, тут можуть знайти захист і мешканці прилеглих мікрорайонів.
Нагадаємо, міський голова пообіцяв, що з 1 вересня у Кременчуці відкриються усі школи та працюватимуть у змішаному режимі.
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