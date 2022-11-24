Кременчуцька влада приховує, у яких школах облаштовує укриття, та скільки це коштує

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 410

У департаменті освіти вважають, що така інформація може бути ризикованою для життя та здоров'я учасників освітнього процесу, проте медіаюристи вважають, що інформація принаймні про витрачання коштів міської громади має бути відкритою

Під час війни «інформація про заклади освіти (текстова, а також фото та відео) може бути ризикованою для життя та безпеки як учасників освітнього процесу, так і людей, які знаходяться поруч із закладом, адже ворог не зупиняється ні перед чим, знищуючи як військові, так і цивільні об’єкти».

Ось таку відповідь від департаменту освіти Кременчуцької міської ради на інформаційний запит щодо облаштування укриттів у школах та садочках Кременчука отримала редакція.

На 9 місяці повномасштабного вторгнення та наприкінці 1 семестру навчального року, що проходить виключно в режимі офлайн, ми запитали у міської влади, скільки коштів з бюджету Кременчуцької громади було виділено на облаштування укриттів у навчальних закладах міста; у яких навчальних закладах вже проведено ремонтні роботи та де — планується; у скількох школах та садочках мають намір облаштувати укриття до кінця року.

Натомість у департаменті освіти Кременчуцької міської ради відповіли, що надання такої інформації не є можливим з огляду на повномасштабне вторгнення військ рф. Відмову у наданні інформації обгрунтували тим, що запитувана інформація «в умовах тотальної дезінформаційної війни з боку інформаційних спецслужб, а також агресивних та нелюдських дій військових формувань рф може бути використана ворогом для завдання шкоди як громадянам України, так і національній безпеці територіальної громади, а також і всієї держави».

Крім того, у відповіді посилаються до Служби освітнього омбудсмена, яка пропонувала, розповідаючи про освітній процес, не зазначати назви та адреси закладів освіти у сюжеті чи публікації, соціальних мережах; не публікувати матеріали, фото та відео фрагменти, на яких можна визначити місце розташування укриттів з прив’язкою до місцевості тощо.

Відповідно, батьки кременчуцьких дітей не можуть дізнатись, чи обладнані укриття в школах та садочках, а містяни — як витрачають бюджетні гроші.

Тим часом з міського бюджету виконком Кременчуцької міськради чи не щомісяця виділяє кошти на обладнання найпростіших укриттів у школах. Нагадаємо, у середині жовтня стало відомо, що міська влада має намір облаштувати укриття у 15 навчальних закладах міста за 7,5 млн гривень. Ще раніше сесія затвердила рішення виконкому про виділення 2,09 млн гривень на ці самі цілі.

13 вересня міський голова Віталій Малецький заявив, що до кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. За словами Малецького, КП «Союзрембуд» вже працював над розрахунками щодо ремонту укриття у школах №№27, 4 та 30. Другим «пакетом» планували ремонтувати укриття у школах №№ 6, 29, 23 та 16.

Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття

На якому етапі нині роботи з облаштування укриттів та скільки це коштує громаді — кременчужанам залишається лише здогадуватися.

«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до медіа-юристів щодо коректності відповіді на поставлені редакцією запитання з точки зору законодавства.

Людмила Панкратова, виконавча директорка ГО Інститут розвитку регіональної преси, медіаюристка, погодилася, що зазначення адрес навчальних закладів у відповіді на інформаційний запит дійсно теоретично може зашкодити безпеці.

«Я вважаю, що Кременчуцька міська рада зробила спробу обґрунтувати відмову у наданні інформації. Однак, таке обгрунтування не покриває всі питання запиту. Зокрема, обґрунтування не стосується першого та четвертого питання запиту — про кошти з міського бюджету, виділені на облаштування укриттів. Загальна цифра коштів жодним чином не буде загрожувати безпеці. Так само і четверте питання — про загальну кількість навчальних закладів, які планують обладнати до кінця року», — говорить Людмила Панкратова.

Щодо питання того, хто проводив чи проводить роботи з облаштування укриттів, то тут відмова надати відповідь нічим не обгрунтована: питання безпеки достатньо сумнівні у випадку з тим, які саме підприємства виконують роботи за бюджетні кошти.

«Загалом можу відзначити, що міська влада Кременчука не посилається в офіційній відповіді на військову таємницю, але пише, що захищає безпеку», — зазначила медіаюристка.

«Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни

