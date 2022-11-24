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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік на смерть забив знайомого під час спільного дозвілля

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 390

 

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

23 листопада близько 19.40 до відділення №3 (Нові Санжари) надійшла інформація від мешканки одного із сіл Нехворощанської громади Полтавського району про те, що побили місцевого жителя.

За матеріалами Полтавського районного управління поліції та СУ ГУНП, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини скоєного та затримала чоловіка, який травмував потерпілого. 

Як виявилося, між двома місцевими чоловіками під час спільного дозвілля виникла сварка. Унаслідок конфлікту 54-річний чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень 40-річному знайомому, який помер на місці.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі обставини та мотиви злочину встановлює слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: prozakon.info
Теги: вбивство сварка бійка
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