Для відновлення опалення у Кременчуці може знадобитися кілька діб, – мер Малецький

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Для відновлення опалення у Кременчуці може знадобитися кілька діб. Про це заявив міський голова Віталій Малецький.

Ціною неймовірних зусиль продовжуємо відновлення подачі теплоносія до багатоквартирних будинків. Щоб тепло прийшло до ваших квартир, потрібно трохи зачекати. Заново запускаємо всі джерела теплогенерації. На це потрібно декілька діб. Прошу поставитися з розумінням та запастися терпінням, - написав мер.