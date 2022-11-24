«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток усіх банків країни

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 282

В банківській мережі фінансової установи можна зняти до 50 тисяч грн на добу

У зв’язку із кризовою ситуацією в енергетиці «Ощадбанк» прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до лімітів власних карток, повідомляє пресслужба фінустанови. Це дозволить всім українцям знімати готівку у банкоматній мережі «Ощадбанку» в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

«Ми із задоволенням підтримали ініціативу Національного банку щодо запровадження банкоматного «національного роумінгу» та скасували окремі ліміти на зняття готівки для карток інших банків. У той час, коли вся країна переживає складні часи через удари ворога по енергетичній сфері, банки мають сконцентруватися насамперед на тому, щоб полегшити доступ всіх українців до банківських послуг. Єдиний ліміт зняття готівки — це наш крок у цьому напрямі», — прокоментував нововведення Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.