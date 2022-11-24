На Полтавщині запроваджені погодинні відключення, але по 2 черги

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 70

На Полтавщині поступово відновлюють електропостачання. Важливі об’єкти критичної інфраструктури – зі світлом. Нині в області запроваджені погодинні відключення, але по дві черги відразу. Тобто одна – зі світлом, дві – тимчасово без. Дві години – зі світлом. Чотири – без. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

З 18.00 включили 2-гу чергу, 1-ша та 3-тя відключені. З 20.00 ввімкнуть 3-тю чергу, а 1-ша та 2-га будуть відключені. Ліміти споживання обмежені, тому що вчора росіяни вдарили по українській енергоінфраструктурі. Бригади енергетиків працюють цілодобово, щоб жителі області були зі світлом.

Централізоване водопостачання відновлюється. Наразі половина абонентів на Полтавщині – з водою, в обласному центрі – 75%. Опалення також запускається, починають працювати котельні. Вже половина в Полтаві – в роботі. Загалом по області запустилися 45% котелень.