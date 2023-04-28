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Кременчук, Гроші

На плити огорожі місця проживання ВПО та стакани під них мерія Кременчука виділила 755 тисяч грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 253 Коментарів: 2

 

Депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради виділив майже 755 тисяч гривень за кодом видатків, пов’язаним з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам, на придбання плит огорожі та стаканів для їх установки.

Це рішення міськвиконкому сьогодні, 28 квітня, затвердили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій ХІХ сесії. Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Плити зі стаканами планується встановити навколо приміщення, де будуть проживати вимушені переселенці, яке розташована на проїзді Ярославському, 1.

Нагадаємо, у Кременчуці під житло для переселенців планують викупити у комунальну власність та переобладнати адміністративно-господарчу будівлю на провулку Тецівському. Рішення міськвиконкому про виділення 901 тисячі грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання цієї будівлі депутати Кременчуцької міської ради затвердили на сесії 21 квітня.

А у лютому 2023 року міськвиконком виділив 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. І у березні депутати Кременчуцької міської ради затвердили рішення міськвиконкому про виділення 17 млн 735 тисяч грн для сплати за придбану на аукціоні у комунальну власність колишню Автозаводську поліклініку, яку мають переобладнати під житло для ВПО.

У Кременчуці під житло для переселенців переобладнають будівлю на провулку Тецівському
У Кременчуці під житло для переселенців викупили будівлю Автозаводської поліклініки за 17 млн грн
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком ВПО переселенці огорожа
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Коментарі: 2

1 011
evil:
Сьогодні, 16:22

А нашо такий паркан? Для ВПО збудовано концтабір?


3 0
404
gansit:
Сьогодні, 16:55

Цитата: evil

А нашо такий паркан? Для ВПО збудовано концтабір?

Просто на сегодня это самая выгодная схема.


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