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Дві юні кременчужанки своїм співом зібрали для захисників України понад 40 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 210

 

Ці кошти вони використали на купівлю тепловізора та задонатили на придбання дронів і автівки для військових

Сьогодні, 28 квітня, перед початком ранкового брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації привітали маленьких дівчат – Марину Писаренко та Маргаріту Абраменко, які з лютого цього року співають на вулицях міста для того, щоб збирати гроші на потреби захисників України.

 

Заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко вручив патріотичним кременчужанкам листи подяки, а вони розповіли журналістам, що вже зібрали понад 40 тисяч грн, які використали на купівлю тепловізора та додали кошти на придбання 2-х дронів і автівки для захисників України.

 

Як заявив Артем Даценко, своїм співом Марія та Маргаріта не лише збирають кошти для потреб ЗСУ, а й підіймають дух містян та показують для них приклад.

- Дівчатка своїм прикладом показують відкритість української душі, величину наших сердець, щирість думок, силу та незламність українського народу. Завдяки такій відданій молоді ми кожного дня наближаємо час Перемоги, - сказав він.

 

Марина Писаренко та Маргаріта Абраменко розповіли, що співали патріотичних пісень та збирали кошти на вулицях Кременчука – біля Новоіванівського та Центрального ринків, у сквері Олега Бабаєва. Під час першого співу їм вдалося зібрати близько 3,5 тисяч гривень.

Навчаються дівчата у 5-му класі кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум», а співати навчилися у вокальному гуртку «Сонячне сяйво» та клубу «Метеор» ОДЮК. Вони подякували за це своєму вчителю вокалу Тетяні Поляновій.

 

Дівчата розповіли журналістам, що почали співати на вулицях міста за покликом серця, бажаючи допомогти нашим захисникам та наблизити час Перемоги. А їх матусі заявили, що пишаються своїми доньками та всіляко їх підтримують, а також закликали містян робити все можливе для допомоги ЗСУ та наближення Перемоги!

 

Наприкінці зустрічі з журналістами та нагородження юні кременчужанки заспівали пісню «Синє небо, жовте поле». А в їх репертуарі відомі пісні українських виконавців: «Ой у лузі червона калина», «Козацькому роду нема переводу», «Тому, що я Україна», «Гей соколи» та «Хай буде весна».

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА допомога військовим допомога ЗСУ збір коштів нагородження
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