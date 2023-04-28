На війні загинув Микола Савінков з Кременчука, який вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 282

10 березня загинув військовий з Кременчука Микола Савінков. Військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Діброва, Луганської області.

Микола був призваний на військову службу під час мобілізації 09.04.2022 року та був молодшим сержантом.

Залишились мати, дружина та діти.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Миколи Савінкова відбудеться 1-го травня, а саме: