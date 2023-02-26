Будівлю колишньої Автозаводської поліклініки переобладнають під житло для переселенців

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 239 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 24 лютого, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Придбати планують будівлю колишньої Автозаводської поліклініки, яка наразі не використовується за призначенням.

Загальна площа будівлі 7121 квадратний метр, а знаходиться вона за адресою: проїзд Ярославський, 1.