Будівлю колишньої Автозаводської поліклініки переобладнають під житло для переселенців

З цією метою будівлю поліклініки планують викупити у комунальну власність
Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 24 лютого, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Придбати планують будівлю колишньої Автозаводської поліклініки, яка наразі не використовується за призначенням.
Загальна площа будівлі 7121 квадратний метр, а знаходиться вона за адресою: проїзд Ярославський, 1.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер