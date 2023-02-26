У Горішніх Плавнях водій Renault Kangoo збив 82-річного велосипедиста

25 лютого близько 9.10 на вулиці Героїв Дніпра у Горішнів Плавнях автомобіль Renault Kangoo під керуванням 68-річного водія наїхав на 82-річного велосипедиста. Про це сповістив відділ поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райвідділу поліції.
82-річний чоловік отримав тілесні ушкодження; каретою швидкої медичної допомоги його доставили до місцевої лікарні.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької міської прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини аварії.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер