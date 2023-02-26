Який маршрут комунального громадського транспорту є найдовшим та найкоротшим у Кременчуці

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 406 Коментарів: 1

Кременчук налічує 15 тролейбусних та 2 автобусних маршрути. Найбільшим за відстанню є маршрут автобусу №25 – 45 км, найменшим тролейбусу №1 – 16,8 км.

Кременчуцьке тролейбусне управління вже 56 років перевозить кременчужан та гостей міста. Цікавинки про роботу КТУ опублікувала пресслужба мерії Кременчука.

У листопаді 1966 року запустили першу тролейбусну лінію від річкового вокзалу до електростанції. Через рік її добудували по вулиці Київській та на мікрорайон Молодіжний.

У 1970-х роках з'явилась ідея поєднати два береги міста. У Крюківському районі побудували тролейбусну лінію, проте об'єднати мережу через міст не вдалось. Уже в 2020 році лівій та правий береги з'єднав тролейбус №26А+ на автономному ходу.

З 2017 по 2020 роки місто придбало 40 нових тролейбусів, з яких 8 – з автономним ходом до 20 кілометрів. Потім на підприємстві впровадили систему GPS-контролю. Пасажири можуть слідкувати за рухом тролейбусів у режимі реального часу.