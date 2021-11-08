55 років тому Кременчуком поїхав перший тролейбус: як це було

6 листопада 1966 року у нашому місті у рейс поїхав перший тролейбус.
Міський голова Віталій Малецький написав на своїй сторінці у фейсбуці:
Кременчужанин Дмитро Бречко, який зараз працює водієм тролейбуса, на фейсбуці поділився спогадами своєї матері про той день, коли у місті запрацювала тролейбусна лінія:
Мешканці міста сприйняли цей факт як щось неймовірне та непересічне і воліли знайти момент для прогулянки на тролейбусі. Вартість проїзду із перерахунку радянського карбованця 60-70-х відносно сучасної української валюти – 4 грн.
Зі спогадів моєї мами, в ці дні вони із сестрою спеціально прибули на вулицю Першотравневу (район сучасної зупинки «Вулиця Академіка Маслова»), сіли на тролейбус і здійснили прогулянку до кінцевої зупинки «Електростанція», а згодом повернулися до початкової точки.
Для дітей це було неабиякою розвагою, щоправда, в салонах тролейбусів (на той час це були моделі «Київ-4») не було опалення, а на вулиці приморозило, тому на шибах був іній, який доводилося розтоплювати теплим подихом, утворюючи округлі отвори і спозирати на місто під гуркіт компресора.
*Дизайн листівок розробив Анатолій Новарчук
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