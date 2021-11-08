У Великих Сорочинцях ВАЗ збив 35-річного чоловіка

7 листопада, близько 19.00, в селі Великі Сорочинці на вулиці Гоголя 62-річний водій автомобіля ВАЗ, збив 35-річного місцевого чоловіка.
Як повідомили у пресслужбі поліції, у результаті ДТП пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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