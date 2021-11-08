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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Великих Сорочинцях ВАЗ збив 35-річного чоловіка

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 440

 

Він вижив і потрапив до лікарні

7 листопада, близько 19.00, в селі Великі Сорочинці на вулиці Гоголя 62-річний водій автомобіля ВАЗ, збив 35-річного місцевого чоловіка. 

Як повідомили у пресслужбі поліції, у результаті ДТП пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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