На вулиці Генерала Жадова горів гараж, а в ньому Toyota Camry

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7 листопада о 13.00 на вулиці Генерала Жадова загорівся гараж, у якому стояла автівка Toyota Camry. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, за пів години вогнеборці ліквідували полум'я.

У пожежі згоріло горюче облицювання стін та стелі гаражу на площі 5 кв. м, вживані речі. Також вогонь пошкодив дерев'яні балки стелі площею 2 кв. м, дерев'яну полицю, закоптив 7 кв. м стін та стелі, дерев'яну драбину і авто Toyota Camry.

Причина пожежі встановлюється.