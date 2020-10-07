Сьогодні запрацював новий тролейбусний маршрут 26А+

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 916 Коментарів: 1

Там, де немає контактної мережі, тролейбуси рухатимуться на автономному ходу

Від сьогодні, 8 жовтня, запустили новий тролейбусний маршрут №26А+. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, тепер жителі правобережжя Кременчука можуть переїхати через мостовий перехід, щоб дістатися на лівий берег міста.



Цей комунальний транспорт працюватиме на довгому маршруті - від Молодіжного до Крюкова (на межі з селом Чечелеве). Після мостового переходу (на лівобережжі) тролейбус №26А+ рухатиметься тролейбусним маршрутом №3 до зупинки «Міський сад» і далі - до Молодіжного. Частину маршруту - там, де немає контактної мережі, - тролейбуси рухатимуться на автономному ходу.



Щодо вартості проїзду, то в тролейбусах №26А+, вона буде такою, як і в іншому комунальному транспорті Кременчука - 2 грн.





Розклад руху тролейбусів по маршруту

№ 26А+ «вул. Молодіжна – вул. Академіка Герасимовича» (робочі дні)



