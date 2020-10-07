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Кременчук

Сьогодні запрацював новий тролейбусний маршрут 26А+

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 916 Коментарів: 1

 

Там, де немає контактної мережі, тролейбуси рухатимуться на автономному ходу

Від сьогодні, 8 жовтня, запустили новий тролейбусний маршрут №26А+. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, тепер жителі правобережжя Кременчука можуть переїхати через мостовий перехід, щоб дістатися на лівий берег міста.


Цей комунальний транспорт працюватиме на довгому маршруті - від Молодіжного до Крюкова (на межі з селом Чечелеве). Після мостового переходу (на лівобережжі) тролейбус №26А+ рухатиметься тролейбусним маршрутом №3 до зупинки «Міський сад» і далі - до Молодіжного. Частину маршруту - там, де немає контактної мережі, - тролейбуси рухатимуться на автономному ходу.


Щодо вартості проїзду, то в тролейбусах №26А+, вона буде такою, як і в іншому комунальному транспорті Кременчука - 2 грн.


Розклад руху тролейбусів по маршруту

№ 26А+ «вул. Молодіжна – вул. Академіка Герасимовича» (робочі дні)

вул. Молодіжна

вул. Академіка Герасимовича

5-55

5-55

7-15

6-35

7-55

7-15

8-35

8-35

9-55

9-15

10-35

9-55

11-15

11-55

13-15

12-35

13-55

13-15

14-35

14-35

15-55

15-15

16-35

17-15

17-15

17-55

19-15

18-35
6
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: тролейбус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

813
почемучка:
Сьогодні, 15:42

Шикарна новина

Тепер і Крюків без проблем до Молодіжного


3 1

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