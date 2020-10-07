Сьогодні запрацював новий тролейбусний маршрут 26А+

Від сьогодні, 8 жовтня, запустили новий тролейбусний маршрут №26А+. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, тепер жителі правобережжя Кременчука можуть переїхати через мостовий перехід, щоб дістатися на лівий берег міста.
Цей комунальний транспорт працюватиме на довгому маршруті - від Молодіжного до Крюкова (на межі з селом Чечелеве). Після мостового переходу (на лівобережжі) тролейбус №26А+ рухатиметься тролейбусним маршрутом №3 до зупинки «Міський сад» і далі - до Молодіжного. Частину маршруту - там, де немає контактної мережі, - тролейбуси рухатимуться на автономному ходу.
Щодо вартості проїзду, то в тролейбусах №26А+, вона буде такою, як і в іншому комунальному транспорті Кременчука - 2 грн.
№ 26А+ «вул. Молодіжна – вул. Академіка Герасимовича» (робочі дні)
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вул. Молодіжна
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вул. Академіка Герасимовича
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5-55
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5-55
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7-15
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6-35
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7-55
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7-15
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8-35
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8-35
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9-55
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9-15
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10-35
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9-55
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11-15
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11-55
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13-15
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12-35
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13-55
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13-15
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14-35
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14-35
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15-55
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15-15
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16-35
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17-15
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17-15
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17-55
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19-15
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18-35