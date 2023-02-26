На Кременчуччині поліція розшукує людей, які вчинили умисні вбивства

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Якщо вам відома інформація про них, повідомте її до поліції

Відділ №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління встановлює місце перебування засудженого, який ухиляється від виконання вироку суду, та підозрюваних у тяжких злочинах. Про це інформує Управління карного розшуку ГУНП.

Так, мешканець Горішніх Плавнів Микола Валерійович Павлюковський, 14.07.1983 року народження, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі. Ухиляється від виконання вироку за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Перебуває у розшуку з 2002 року.

Станіслав Ігорович Золотарьов, 17.07.1982 року народження, який проживав у Кременчуці, переховується від суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прикмети: зріст приблизно 190 см, середньої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі сірі, ніс прямий, брови густі, може носити бороду. Перебуває у розшуку з 2014 року.

Анатолій Володимирович Михайльов, 15.06.1973 року народження, уродженець м. Макіївка Донецької області, мешканець с. Хорішки Кременчуцького району, Полтавської області. Переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети: на вигляд 46-49 років, середньої статури, зріст приблизно 165–170 см, волосся світле. Раніше мав проблеми із законом. Розшукується з 2017 року.

Якщо вам відома інформація про них, що допоможе пришвидшити їх розшук, повідомте її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097) 775-44-72 або 102.