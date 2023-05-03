На Полтавщині розшукується безвісти зникла Лариса Іванівна Потапенко

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 378

Пішла з медичного закладу та до помешкання не повернулась

6 квітня 2022 року безвісти зникла 71-річна мешканка міста Полтави Лариса Іванівна Потапенко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка пішла з медичного закладу, але додому не повернулась.

Прикмети зниклої: на вигляд 70-75 років, зріст 155-160 см, худої статури, волосся сиве коротке, очі темні та великі окуляри.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої, повідомте її до територіального підрозділу поліції за номерами: (050) 780-92-53, (066) 612-04-38 або 102.