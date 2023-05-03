Юнаки «Кременчука» завоювали срібні нагороди чемпіонату України

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 105

Цими вихідними, 28-30 квітня, на льодовій арені «Айсберг» відбувся чемпіонат України серед хокеїстів 2011-2012 року народження. Участь у змаганнях взяли 11 команд: «Бульдоги», «Білий Барс» Біла Церква, «Морські вовки» Одеса, київський «Сокіл», «Патріот» Вінниця, а також двома командами представлені «Крижинка», «Дніпро» та «Кременчук».

Команди розділили на три групи, де з кожної у фінал виходило по одній команді переможців. Так з груп вийшли «Дніпро», «Кременчук» та «Сокіл», які не програли жодної гри у своїх групах.

Вихованці Валерія Клюшньова та Антона Скрипника завоювали «срібні» нагороди. Кременчуцька команда на змаганнях поступилися лише «Дніпру». Переможцями стали хокеїсти «Дніпра», а «бронзові» медалі взяли гравці «Сокола».

- Враження від змагань дуже хороші, адже хлопці були налаштовані на перемогу. У нас, на жаль, на третій день Федерація хокею України поставила три дні змагань, і на останній період останньої гри нам не вистачило сил. Ми з «Дніпром» йшли шайба у шайбу, а потім на третій період у нас закінчилися сили й ми програли 9:3. Хлопці старалися, але було видно, що не вистачило сил. Вони на гру налаштовувалися потужно й після гри повірили в те, що вони можуть обіграти сильну команду «Дніпро 1». Команду, яку жодна українська команда ще не обігравала. Хочемо подякувати за підтримку президенту ХК «Кременчук» Сергію Мазуру за підтримку. Дякуючи йому діти займаються та грають, - розповів тренер Валерій Клюшньов.