На Полтавщині 43-річний чоловік намагався вбити колишню дружину сокирою

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На Полтавщині 43-річний житель Котелевської територіальної громади намагався вбити свою колишню дружину. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

У 2021 році чоловіка засудили до 2,5 років обмеження волі за домашнє насильство стосовно дружини. Відбуваючи покарання, він дізнався, що жінка ініціювала розлучення. Наприкінці 2022 року чоловік повернувся додому, зайшов у будинок вже колишньої дружини й у присутності трьох дітей двічі обухом сокири вдарив жінку по голові та зник з місця події.

Тоді найстарший неповнолітній син повідомив про злочин сусідку, яка викликала лікарів і правоохоронців. Того ж дня кривдника затримали. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі життя жінки вдалося врятувати.

Котелевський районний суд призначив кривднику 7 років позбавлення волі. До набрання ним законної сили чоловік перебуватиме під вартою.











