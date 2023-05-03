На Полтавщині суд покарав жінку, яка продавала речі із забороненою символікою

Призначив штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
У лютому 54-річна мешканка Миргорода продавала в інтернеті речі із забороненою символікою. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.
Тоді поліція викрила жінку і їй повідомили про підозру. Наприкінці квітня суд визнав 54-річну мешканку Миргорода винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, Миргородський міськрайонний суд призначив жінці штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та постановив знищити речові докази: футболки, кепки та книгу про радянського партійного діяча.
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