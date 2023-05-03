У Світловодську надзвичайники разом з поліцейськими винесли жінку з пожежі

Сьогодні, 3 травня, о 9.33, у Світловодську, на вулиці Січових Стрільців сталась пожежа у квартирі на 5 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Кіровоградській області.

На момент прибуття рятувальників на місце події, у квартирі перебувала жінка у важкому стані. Рятувальники спільно з поліцейськими винесли постраждалу на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Пожежу ліквідували о 10.20. Згоріли речі, які були у квартирі та диван. Загиблих немає.

На місці працювала 17-а державна пожежно-рятувальна частина.