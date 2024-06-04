У Кременчуці розшукують зниклу безвісти Світлану Фільсову

Сьогодні, 20:16 Переглядів: 169

Поліція Кременчука розшукує зниклу безвісти 66-річну Світлану Фільсову. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За даними правоохоронців, жінка 3 червня пішла з дому і не повернулася. Проживає зникла у Кременчуці, квт. 278. Також у поліції повідомляють, що Світлана хворіє на деменцію.

Прикмети зниклої: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, худорлявої статури, карі очі, волосся сиве до плечей.

Одягнена: джинси темного кольору, світла футболка, білі кросівки.

У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклої, повідомити за телефоном 0997933504.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують 21-річного Власа Сергія, який пішов з дому ще 27 травня.