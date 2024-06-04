У Кременчуці розшукують зниклу безвісти Світлану Фільсову

Поліція Кременчука розшукує зниклу безвісти 66-річну Світлану Фільсову. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За даними правоохоронців, жінка 3 червня пішла з дому і не повернулася. Проживає зникла у Кременчуці, квт. 278. Також у поліції повідомляють, що Світлана хворіє на деменцію.
Прикмети зниклої: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, худорлявої статури, карі очі, волосся сиве до плечей.
Одягнена: джинси темного кольору, світла футболка, білі кросівки.
У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклої, повідомити за телефоном 0997933504.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукують 21-річного Власа Сергія, який пішов з дому ще 27 травня.
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