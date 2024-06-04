Сезон смачної ягоди: шовковиця та її користь

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 159

Плоди шовковиці вживали ще в давнину. Наука розрізняє близько 16 видів шовковичного дерева, які поширені переважно в Росії, Азербайджані, Вірменії, Румунії, Болгарії, а також у країнах Африки та Північної Америки.

В ній є ціла низка вітамінів, таких як А, В, С, Е, К, а також корисних речовин, у тому числі калій, кальцій, залізо, мідь, селен, натрій, фосфор, магній і т. д.

Лікарі радять використовувати шовковицю при порушеннях обміну речовин, захворюваннях серця та нирок, набряках, анемії та простатиті.

Сік шовковиці допомагає при стоматиті та хворобах горла, а настій шовковиці — при перевтомі та безсонні.

Шовковиця має досить невисоку калорійність, її широко використовують при приготуванні варення, компотів, киселів, десертів, пиріжків.

Смачні рецепти з шовковиці на зиму

Варення з шовковиці білої

Шовковиця — 1 кг

Цукор-пісок — 1 кг

Вода — 300 мл.

Ванілін — 5 гр.

Ягоди перебрати і промити, видалити плодоніжки. У сотейник налити воду, всипати цукор, поставити на повільний вогонь і зварити сироп. Після охолодження сиропу всипати туди ягоди, перемішати дерев’яною ложкою і знову поставити на вогонь.

Довести до кипіння, прибрати з вогню і таку процедуру повторити 3-4 рази. В останній захід додати ванілін і перемішати. Розлити варення по стерилізованим банкам, закатати кришками і залишити остигати.

Варення з шовковиці п’ятихвилинка

Перед приготуванням ягоди шовковиці потрібно промити, пересипати цукром і залишити на 6-8 годин

Шовковиця — 1 кг

Цукор — 1 кг

Лимонна кислота — 2-3 г

Після того, як ви витримали шовковицю в цукрі, її потрібно поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити на слабкому вогні 5-8 хвилин, потім прибрати з плити на 5-10 хвилин і так повторити 5-6 разів. В самому кінці додати лимонну кислоту і перемішати варення ложкою — по консистенції воно повинно бути густим. Розлити варення по стерилізованим банкам, закатати кришками і залишити остигати.

Джем з шовковиці

Шовковиця — 1 кг

Цукор — 500 гр

Шовковицю перебрати, промити, перекласти в чашу блендера і перебити до стану пюре. Якщо блендера у вас немає, можна скористатися ситом. Викласти масу в каструлю, засипати цукром і поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити на маленькому вогні 30 хвилин, помішуючи. Розлити джем по стерилізованим банкам, закатати кришками і залишити остигати.