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На Полтавщині запрацював центр розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного часу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 94

 

Розшук проводять за допомогою ДНК-зразків

На Полтавщині розпочав свою роботу спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного стану. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У центрі працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та працівники оперативних підрозділів поліції області. Їхня основна робота полягає у розшуку військовослужбовців, з якими рідні втратили зв’язок — які могли загинути або потрапити у полон.

Спеціалісти центру приймають заяви та підтримують комунікацію з родинами зниклих, консультують їх, а також відбирають генетичний матеріал у рідних для подальшої ідентифікації за допомогою ДНК-зразків.

Звернутися до спеццентру можна з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 за попереднім записом за телефонами (0532) 51-75-76, 050-407-43-30 (карний розшук), (0532) 51-02-24, 050 515-50-63 (слідче управління). Також за допомогою можна звернутися до будь-якого територіального центру поліції області.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, куди звертатися та хто займається розшуком військовополонених та зниклих безвісти в умовах воєнного стану.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклі безвісти воєнний час ДНК
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