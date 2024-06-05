На Крюківському кар'єрі завтра проведуть технічні вибухи

Завтра, 6 червня, у Кременчуці можуть лунати вибухи — гірничо-видобувне підприємство Виробничий підрозділ «Крюківський кар’єр» філї «Центр управління примисловістю» АТ «Укрзалізниця» проведе контрольовані технічні вибухи. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Проведуть вибухи орієнтовно з 12.00 до 16.00 у зв’язку із виробничою необхідністю.
Усі вибухові роботи будуть проведені з дотриманням нормативних документів з охорони праці.
Кременчужан закликають не хвилюватися і зберігати спокій.
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