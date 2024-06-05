У Горішніх Плавнях попрощалися із молодшим сержантом Едуардом Лозенком

Учора, 4 червня, у Горішніх Плавнях попрощалися із померлим військовослужбовцем Едуардом Лозовим. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішні Плавні.
Народився Едуард 3 червня 1978 року у Горішніх Плавнях. Середню освіту здобув у загальноосвітній школі № 2, потім навчався у політехнічному технікумі. Згодом здобув професію машиніста бульдозера, а потім закінчив Національний гірничий університет, де здобув кваліфікацію гірничого інженера.
Міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков під час прощальної церемонії розповів:
До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували 23 лютого 2023 року. Служив військовий на Херсонщині. На жаль, 2 червня Едуард помер у лікарні Горішніх Плавнів внаслідок захворювання, пов’язаного із проходженням військової служби.
Поховали військовослужбовця у рідному місті на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
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