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Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях попрощалися із молодшим сержантом Едуардом Лозенком

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 205

 

Військовий не дожив один день до свого 46-річчя

Учора, 4 червня, у Горішніх Плавнях попрощалися із померлим військовослужбовцем Едуардом Лозовим. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішні Плавні.

Народився Едуард 3 червня 1978 року у Горішніх Плавнях. Середню освіту здобув у загальноосвітній школі № 2, потім навчався у політехнічному технікумі. Згодом здобув професію машиніста бульдозера, а потім закінчив Національний гірничий університет, де здобув кваліфікацію гірничого інженера.

Міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков під час прощальної церемонії розповів:

Своє професійне життя Едуард Станіславович присвятив гірничій справі на підприємствах Ferrexpo — Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Працював машиністом бульдозера, гірничим майстром, заступником начальника бурової дільниці.

До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували 23 лютого 2023 року. Служив військовий на Херсонщині. На жаль, 2 червня Едуард помер у лікарні Горішніх Плавнів внаслідок захворювання, пов’язаного із проходженням військової служби.

Світла й вічна пам’ять про Едуарда Лозенка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — додав Дмитро Биков.

Поховали військовослужбовця у рідному місті на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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