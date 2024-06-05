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Російська армія вночі атакувала Полтавщину — є влучання у промисловий об’єкт і постраждалий

Сьогодні, 08:09 Переглядів: 1 451

 

Сили ППО за минулу ніч збили 22 ударні дрони із 27 запущених по Україні

Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По російським БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Вкотре закликаю кожного і кожну не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе! Слава Україні!  написав він у своєму Телеграм-каналі.

У ніч на 5 червня росіяни атакували Україну 27-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ (РФ) та мис Чауда (Крим). Про це повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО БПЛА Шахеди повітряні сили Полтавщина
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