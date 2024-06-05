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Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото ліквідації наслідків атаки безпілотників на Полтавщині

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 89

 

Площа пожежі становила близько 800 кв. м

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ показали фотографії ліквідації наслідків атаки безпілотників на Полтавщину цієї ночі

 

Площа пожежі становила близько 800 кв. м. Рятувальники вогонь загасили. 


Нагадаємо, цієї ночі армія РФ поцілила у промисловий об'єкт на Полтавщині. Внаслідок цього один чоловік постраждав, проте від госпіталізації відмовився.

За даними командування Повітряних Сил Збройних Сил України, цієї ночі Україну атакували 27 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ (РФ) та мис Чауда (Крим). Мобільним вогневим групам вдалося збити 22 безпілотники у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: МВС
Теги: МВС фото атака безпілотники пожежа ліквідація наслідків ДСНС
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