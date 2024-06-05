Жителі Кременчука помітили тролейбус, який курсував за новим маршрутом (доповнено)

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За словами очевидців, у громадському транспорті також перебував міський голова Віталій Малецький

Вранці 5 червня жителі Кременчука помітили тролейбус, який курсував Автокразівським бульваром за новим маршрутом № 18А+. Про це стало відомо з кременчуцьких соцмереж.

За словами очевидців, у громадському транспорті також перебував міський голова Віталій Малецький.

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Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, новий маршрут № 18А+ буде схожий на маршрут маршрутки № 3-Б. Рухаючись з мікрорайону Молодіжний, він буде повертати на вулицю Героїв Маріуполя. З центру Кременчука у бік вулиці Лікаря Богаєвського тролейбус курсуватиме за маршрутом маршрутки № 18.

Нагадаємо, на останній сесії міської ради 31 травня Віталій Малецький заявив, що у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть на нових маршрутах, зокрема між Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського та Автокразівським бульваром.

Запустити рух тролейбусів також планують на Ревівку. Він проходитиме повз вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Нескорених (колишня назва — Пугачова) та повз житловий комплекс «Дніпровська Рів’єра». Коли саме транспорт почне курсувати за цими напрямки міський голова тоді не уточнив.