Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Споживач

У Кременчуці влада планує запустити тролейбуси за новими маршрутами

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 616

Тролейбус курсуватиме зокрема і на Ревівку

У Кременчуці тролейбуси курсуватимуть на маршруті, зокрема між Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського та Автокразівським бульваром. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сесії міської ради 31 травня. 

За його словами, запустити рух тролейбусів планують на Ревівку. Він проходитиме повз вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Нескорених (колишня назва — Пугачова) та повз житловий комплекс «Дніпровська Рів’єра». Коли саме транспорт почне курсувати за цими напрямки міський голова не уточнив. 

Нагадаємо, у березні міська влада заявляла, що хоче «закрити» напрямок Петрівка — Молодіжний і збільшити кількість рейсів за Потоківським напрямком та на маршрут 26А+. Кількість рейсів збільшується через те, що місто має отримати додаткові тролейбуси.

ПО ТЕМІ:

Як працюють батарейні тролейбуси у Кременчуці — директор КТУ Олександр Вертюх розповів про існуючі та нові маршрути
Олександр Вертюх розповів «Кременчуцькому телеграфу» чи планується запуск тролейбусів у Горішні Плавні

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: КТУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх