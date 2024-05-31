У Кременчуці влада планує запустити тролейбуси за новими маршрутами

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У Кременчуці тролейбуси курсуватимуть на маршруті, зокрема між Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського та Автокразівським бульваром. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сесії міської ради 31 травня.

За його словами, запустити рух тролейбусів планують на Ревівку. Він проходитиме повз вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Нескорених (колишня назва — Пугачова) та повз житловий комплекс «Дніпровська Рів’єра». Коли саме транспорт почне курсувати за цими напрямки міський голова не уточнив.

Нагадаємо, у березні міська влада заявляла, що хоче «закрити» напрямок Петрівка — Молодіжний і збільшити кількість рейсів за Потоківським напрямком та на маршрут 26А+. Кількість рейсів збільшується через те, що місто має отримати додаткові тролейбуси.