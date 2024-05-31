Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки платитимемо

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менш як рік.
Також відбулися зміни й для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
Нагадаємо, на початку року Кабмін зняв заборону на відключення електроенергії за несплату комунальних послуг.
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