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Топ новина, Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки платитимемо

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1 024

 

Новий тариф діятиме з 1 червня

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менш як рік.

Також відбулися зміни й для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Нагадаємо, на початку року Кабмін зняв заборону на відключення електроенергії за несплату комунальних послуг.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: MRPL.CITY
Теги: тариф тарифи електроенергія ціна світло
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