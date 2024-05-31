Майже тисяча переселенців випустилася з Кеменчуцьких загальноосвітніх навчальних закладів

31 травня у Кременчуці завершився 2023/2024 навчальний рік. Про це повідомляють в пресслужбі міської ради. У загальноосвітніх навчальних закладах міста цього року здобував освіту 19 791 учень, 985 з них з числа внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до міста, рятуючись від війни.
Востаннє шкільні дзвоники пролунали для 790 одинадцятикласників, які завершують навчання і роблять перший крок у доросле життя. Дев’ятий клас цього року закінчили 2049 школярів.
Також нагадуємо, як випускники Кременчука станцювали вальс під гул сирен.
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