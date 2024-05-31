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Майже тисяча переселенців випустилася з Кеменчуцьких загальноосвітніх навчальних закладів

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 210

 

Загалом в місті цього року школи та ліцеї закінчило 985 одинадцятикласників та 790 дев’ятикласників

31 травня у Кременчуці  завершився 2023/2024 навчальний рік. Про це повідомляють в пресслужбі міської ради. У загальноосвітніх навчальних закладах міста цього року здобував освіту 19 791 учень, 985 з них з числа внутрішньо переміщених осіб, які  переїхали до міста, рятуючись від війни.  

Востаннє шкільні дзвоники пролунали для 790 одинадцятикласників, які завершують навчання і роблять перший крок у доросле життя.  Дев’ятий клас цього року закінчили 2049 школярів. 

Також нагадуємо, як випускники Кременчука станцювали вальс під гул сирен.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: випускники останній дзвоник переселенці
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