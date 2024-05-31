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В Університеті третього віку Крюківського району — 13-й випуск!

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 225

  

Випускний студентів третього віку

Війна принесла нашому народові багато горя. Допомогти полегшити біль, відвернути від наслідків війни, вивести людину зі стресової ситуації — завдання волонтерів Крюківської ветеранської організації. І цьому допомагає співпраця з Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району.

У середу, 29 травня, в Центрі відбувся звітний концерт студентів Університету третього віку, до якого випускники ретельно готувалися. Вони навіть пошили мантії та університетські шапки.

 

Від концерту були в захваті всі присутні. Дійство дійсно заслуговує найвищих похвал. Студенти забували про вік й викладалися на повну.

Серед випускників — волонтери ветеранської організації Ольга Луценко, Наталія Нерус, Ніна Мурашова, Наталія Кавуненко.

 

Вони допомагають українському війську з 2014 року, регулярно надають послуги ветеранам й знаходять час на власне дозвілля. Ці активні жінки з задоволенням беруть участь у танцювальних гуртках «Позитив» і «Дніпряночка», вокальному ансамблі «Журавка», оркестрі шумових інструментів «Веселі музиченьки».

 

— В цьому році заняття в Університеті закінчились, але й на канікулах скучати не доведеться. При Університеті буде організовано активний відпочинок, згідно з проєктом «Здоровим бути — здороВО!». Тож приєднуйтесь до нас! Телефон для зв’язку +38 093 527 1328, або звертайтеся за адресою: вул. Ковальска, 10/2, — запросила Валентина Ємець, голова ветеранської організації 24 мікрорайону. 
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Університет третього віку випускний Кременчук Крюківський район студенти третього віку
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