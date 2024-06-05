«Бот для доносів на сусідів» — ЦПД попереджує про російський фейк, пов'язаний із вимкненнями світла

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 197

Російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили Телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію

Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У повідомленні вказано, що на російських Телеграм-каналах почали поширювати інформацію, що в Україні в Telegram, мовляв, запустили «бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію».

У ЦПД спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином РФ хоче отримати персональні дані українців.

— Насправді цей бот — робота російських пропагандистів для збору персональних даних українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для «доносів на сусідів». У разі виявлення такого бота Центр рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки месенджера для його подальшого блокування, — йдеться у повідомленні.

Учора Центр протидії дезінформації викрив російську дезінформацію про нібито підготовку мобілізації жінок та зниження призовного віку в Україні. У такий спосіб Кремль намагається посіяти серед українців панічні настрої, провокувати розкол всередині українського суспільства та налаштовувати цивільних проти військових.

Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства.