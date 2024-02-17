РФ запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію з розколу України – The Washington Post

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Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства. Про це пише The Washington Post, посилаючись на отримані її журналістами документи.

А вони свідчать, що у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників та політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення проросійських фейків та кремлівської дезінформації. Ці плани ґрунтуються на досвіді попередніх інформаційно-психологічних кампаній.

Ця зустріч відбулася 16 січня 2023 року, і Кирієнко на ній виклав чотири ключові цілі для цієї кампанії:

дискредитація військово-політичного керівництва України,

розкол української еліти,

деморалізація українських військ,

дезорієнтація українського населення.

Успіх цієї інформаційно-психологічної кампанії мав вимірюватися за ключовими показниками:

зниження рейтингу ключових фігур у військово-політичному керівництві України,

збільшення віри серед українського населення в те, що еліти дбають лише про власні інтереси,

зростання кількості відставок в уряді,

збільшення кількості публічних конфліктів в Україні.

Документи показують, що Кремль відстежував прогрес у досягненні цих показників на майже щотижневих зустрічах, аналізуючи найпопулярніші пости в соцмережах і підраховуючи загальний розподіл отриманих результатів. Кремль також проводив щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва України.

Серед найуспішніших дезінформаційних матеріалів, які вдалося закинути в український інфопростір, був сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримувала жодної допомоги від держави. Ця публікація набрала понад 2 мільйони переглядів. Інший пост – фейковий ролик у Telegram був про те, що українська влада має намір «воювати до останнього українця».

Документи свідчать, що сотні найнятих тролів видавали понад 1 300 повідомлень і 37 000 коментарів в українських соцмережах щотижня. За написання 100 коментарів на день такі тролі отримували по 60 000 рублів на місяць, або близько 660 доларів.

- Більшість звітів стратегів своїм політичним керівникам зосереджувалися на обсягах створеного контенту та загальній кількості переглядів, але протягом перших п’яти місяців вони не надавали жодних доказів того, що ці зусилля мали якийсь вплив на українців, – зазначає WP.

При цьому самі ж московські стратеги визнавали, що їм потрібно уникати відвертої проросійської пропаганди, щоб отримати довіру аудиторії. Тому замість старих наративів росіяни зокрема розганяли тему про те, що Валерій Залужний може стати наступним президентом України і що Захід буцімто шукає заміну Зеленському.

Паралельно Кремль вів окрему інформаційну кампанію на Заході, намагаючись дискредитувати Володимира Зеленського в очах європейців та американців. Пропагандисти шукали та розповсюджували наративи, які, як вони сподівалися, зруйнують імідж українського президента як «героя маленької країни, що бореться з глобальним злом», — свідчить один із документів.

Для цього, зокрема, розповсюджувалися підроблені українські державні документи із псевдодоказами корупційних схем в закупівлях для ЗСУ.

Реалізація цих планів, як свідчать документи, призвела до появи сотень статей і тисяч публікацій у соціальних мережах, перекладених французькою, німецькою та англійською мовами, спрямованих проти Зеленського, керівництва країни та ЗСУ. Однак додатковою метою було створити ситуацію, коли такі фейкові новини потраплятимуть в саму Україну через репости українських блогерів та політиків, які женуться за «хайпом».

Нагадаємо, минулого року Головне управління розвідки Міноборони на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці та в Телеграм-каналі повідомило, що у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Кремлівські фейки та пропагандистські наративи в інформаційному просторі націлені на сіяння зневіри у перемогу України, розбрату та ворожнечі в українському суспільстві, зрив мобілізації та дискредитацію української влади й командування ЗСУ.